Британия отказалась от любых новых отсрочек по Brexit

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24.04.2020, 15:11, Новости дня

Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по завершению процесса выхода из ЕС, сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года. Это дата экономического Brexit, завершение переходного периода после политического Brexit», – передает ТАСС слова Барнье.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit. Кроме того, мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit.

Позже ЕС предложил продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.



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