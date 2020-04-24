Набиуллина пояснила, как российская экономика может избежать рецессии

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24.04.2020, 15:11, Новости дня

Российская экономика может избежать рецессии, если ситуация в третьем квартале 2020 года будет лучше второго, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В регуляторе полагают, что квартальный рост ВВП страны может выйти на положительные темпы уже в третьем квартале текущего года, но годовая динамика останется отрицательной, уточнила глава ЦБ, передает РИА «Новости».

Восстановление экономики в 2021 году не сможет полностью компенсировать падение 2020 года, отметила Набиуллина.

Более 80% российских предприятий в разных отраслях ощущают на себе влияние эпидемии коронавируса и ограничительных мер, отметила глава ЦБ. Для восстановления бизнес-процессов нужно компенсировать потери и нарастить сбережения, для этого потребуется время. Все это будет сдерживать производственную, инвестиционную и потребительскую активность, уточнила Набиуллина.

«В этих условиях объем ВВП в третьем-четвертом кварталах сложится ниже, чем в этот же период прошлого года, то есть годовые темпы роста экономики будут отрицательными», – сказала Набиуллина.

Она заверила, что регулятор не допустит значимого и длительного отклонения инфляции в РФ от цели вблизи 4%. В ЦБ полагают, что сценарий со стагфляцией в РФ не реализуем, инфляция находится под контролем, подчеркнула Набиуллина.

В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что банковский сектор подошел к кризису в целом уверенно, это во многом заслуга Центробанка.



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