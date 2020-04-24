 

В Испании 106-летняя жительница вылечилась от коронавируса

24.04.2020, 15:09, Разное

Пожилая жительница из Испании Ана дель Валье, несмотря на свой 106-летний возраст, смогла выздороветь после заражения коронавирусом. В прошлом веке, когда ей было 5 лет, она пережила эпидемию опасного гриппа, получившего название «испанка», об этом информирует газета The Olive Press.
В марте пожилую испанку и 60 ее соседей по дому престарелых, а также 20 сотрудников, обслуживающих постояльцев, перевезли в больницу, расположенную в городе Ла-Линеа. Все они заразились коронавирусом. Однако на въезде в город их встретили местные жители, опасавшиеся инфекции. Они забросали транспортное средство камнями.

По словам невесты и внучки Паки Санчес, ее бабушка Ана дель Валье тяжело переносила болезнь. Пенсионерку даже определили в реанимацию, однако позднее она начала поправляться, а несколько дней назад врачи рассказали об ее полном выздоровлении. Пожилая испанка до сих пор ест сама и иногда выходит на прогулку, используя для этого специальные ходунки, медики отметили, что у нее прекрасное состояние здоровья для такого возраста.



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