Эксперты «Яндекс.Маркет» рассказали, когда лучше всего покупать новый iPhone SE

24.04.2020, 15:09, Разное

Американский технологический гигант Apple с пятницы, 24 апреля, начинает продажу нового компактного и производительного смартфона iPhone SE. Эксперты «Яндекс.Маркет» рассказали, когда лучше всего покупать вышедшую на рынок новинку.

Российские поклонники «яблочного» бренда на старте продаж могут приобрести iPhone SE по цене от 39,9 тыс. рублей в вариации с 64 Гб ПЗУ. Однако эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» рекомендуют не торопиться с покупкой, если она не слишком срочная, так как подобное решение позволит купить чуть позже всё ещё актуальную модель, но при этом сэкономить не менее 3-5% от первоначально заявленной стоимости. Специалисты отмечают, что точное снижение цены спрогнозировать довольно сложно, однако, как показывают ситуации с продажами предыдущих моделей, за 8-9 месяцев они могут потерять в цене до 30%. Для тех, кто не хочет оттягивать покупку iPhone SE на осень, эксперты советуют совершить её в июне, когда новинка подешевеет в среднем на 5%.

Специалисты считают, что iPhone SE с большой вероятностью «потеснит» на рынке модель Xr. Несмотря на то, что последняя может похвастать большим безрамочным дисплеем, новинка всё же обошла её в других параметрах. Так, стоимость iPhone SE ниже примерно на 5 тыс. рублей, но при этом благодаря наличию процессора Apple A13 Bionic он гораздо производительнее и оснащён лучшей камерой.