Путин оценил действия Центробанка в условиях кризиса

24.04.2020, 15:08, Новости дня

Банковский сектор подошел к кризису в целом уверенно, это во многом заслуга Центробанка, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства сообщил, что ранее на совещании с банкирами у него был откровенный разговор о проблемах экономики, передает РИА «Новости».

«Банковский сектор в целом подошел к сегодняшним испытаниям достаточно уверенно. Кстати говоря, между прочим, скажу, что это в значительной степени заслуга Центрального банка, который занимался все предыдущие годы оздоровлением банковской системы страны», – отметил глава государства на совещании по поддержке автопрома.

Он отметил, что было много критики в отношении политики ЦБ, но сейчас есть понимание, что регулятор проводил правильную политику, «оздоравливая финансовый сектор, который в современных условиях, когда мы столкнулись с таким серьезным кризисом, демонстрирует хорошее состояние», информирует ТАСС.

Тем временем глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что Банк РФ заложил в прогноз консервативный взгляд на нефть, средняя цена российской марки нефти Urals во втором квартале ожидается на уровне 15 долларов за баррель. К четвертому кварталу ЦБ ожидает рост до 25 долларов за баррель.

Во втором квартале большинство ограничений из-за коронавируса в РФ будет сниматься, экономика будет восстанавливаться, полагает регулятор, отметила Набиуллина. При этом она отметил, что динамика ВВП РФ в третьем и четвертом кварталах 2020 года будет отрицательной.

Набиуллина также указала на положительные моменты в мировой экономике. «Отмечу некоторую стабилизацию по сравнению с мартом ситуации на мировых финансовых рынках, которая произошла во многом благодаря действиям центральных банков стран с резервными валютами», – сказала она.

Она добавила, что наибольший вклад в снижение ВВП страны внесет сокращение экспорта, которое может составить от 10 до 15%.

Ранее Набиуллина заявила, что смягчение ограничительных мер на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту.