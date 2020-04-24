Мама Неймара бросила 22-летнего киберспортсмена, узнав о его нетрадиционной ориентации

24.04.2020, 14:55, Разное

То, что было очевидно многим, стало очевидно и ей: мама нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара, 52-летняя Надин Гонсалвес, рассталась с Тиагу Рамосом – 22-летним манекенщиком и киберспортсменом. Причина тому – сексуальная ориентация молодого человека: по данным СМИ, до встречи с Надин Тьяго встречался с шеф-поваром самого Неймара по имени Мауро, с бразильским актером Карлиньосом Майей, а также с бизнесменом Эдуардо Перейру. Якобы, узнав об этом, Гонсалвес решила прекратить отношения.

Надин ГонсалвесКликните на фото для просмотра галереи Тиагу РамосО романе Надин и Тьяго стало известно несколько недель назад. Тогда мать футболиста опубликовала фото с возлюбленным, подписав его – “Необъяснимое невозможно объяснить, если человек живет”, а Неймар в комментариях к посту пожелал матери счастья. Пост прокомментировал и бывший муж Гонсалвес и отец Неймара, Неймар Сантос, поставив одобрительные смайлики. Отмечается, что киберспортсмен уже съехал из особняка Гонсалвес и вернулся в Бразилию к своей семье.

Надин Гонсалвес и Тиагу Рамос Неймар и Тиагу РамосСам Неймар, к слову, в данный момент озабочен не только личными проблемами мамы, но и своими профессиональными. По данным СМИ, футболист хочет вернуться в клуб “Барселона”, но, как сообщает Catalunya Radio, он не сможет сделать это в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По данным же La Gazzetta dello Sport, клуб, за который Неймар играет сейчас, “ПСЖ”, готов предложить форварду новый пятилетний контракт с зарплатой в 38 миллионов евро в год. Как разрешится эта ситуация, станет известно не раньше лета.