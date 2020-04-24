Минздрав выпустил рекомендации по COVID-19 для беременных женщин

24.04.2020, 14:54, Разное

Может ли новорожденный заразиться от матери?

Как отмечается в документе, в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов. Отсутствуют данные и о возможной передаче инфекции с грудным молоком, но вероятнее всего, новорожденный может заразиться постнатальным путем. При этом болезнь может протекать как легко и бессимптомно, так и в тяжелой форме. Кроме того, коронавирусная инфекция увеличивает риск преждевременных родов.

Минздрав рекомендует врачам уделять особое внимание новорожденным, чьи матери имеют подтвержденный или вероятный диагноз. Также в группе риска оказываются младенцы, которые в течение 28 дней после рождения контактировали с зараженным.

«Диагноз инфекции COVID-19 у новорожденного считается подтвержденным, если образцы из дыхательных путей, крови или стула, протестированные с помощью флуоресцентной полимеразной цепной реакции в реальном времени, являются положительными для нуклеиновой кислоты COVID-19», – говорится в рекомендациях.

Минздрав также наложил полный запрет на партнерские роды при подтвержденном или вероятном заражении COVID-19. Женщинам, которые уже выздоравливают и не имеют показаний для экстренных родов, следует отложить запланированное кесарево сечение до получения отрицательного теста на коронавирус.

Чем будут лечить беременных женщин с COVID-19?

В рекомендациях указано, что беременным с COVID-19 противопоказано лечение противомалярийными препаратами, а также рекомбинантным интерфероном бета-1b. При этом возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против коронавируса.

Если диагноз подтвержден и заболевание протекает легко, женщина может получать лечение на дому под контролем участкового терапевта или акушера-гинеколога. Госпитализация показана только в тяжелых и средне-тяжелых случаях заболевания.

«Лечение пациенток с предполагаемым или вероятным случаем заболевания COVID-19 должно проводиться в изолированной палате с одноместным размещением, а пациенток с подтвержденным случаем заболевания и в критическом состоянии необходимо размещать в изолированной палате с отрицательным давлением. Однако стоит отметить, что во многих учреждениях (отделениях) подобные помещения могут отсутствовать», – следует из текста.

Тяжелое течение COVID-19 при отсутствии эффекта от терапии может стать основанием для прерывании беременности на ранних сроках. Если женщина отказывается от прерывания беременности, медикам необходимо провести анализы для выявления хромосомных аномалий плода. При этом процедура проводится только по желанию пациентки, уточняет ведомство.

Чем будут лечить новорожденных?

В своих рекомендациях Минздрав акцентирует внимание на том, что ни один из предлагаемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов не может применяться для терапии новорожденных из-за наличия побочных эффектов.

При подозрении на инфекцию даже при отсутствии симптомов все новорожденные должны находиться под постоянным наблюдением медиков, считают разработчики рекомендаций.

Также нет убедительных данных об эффективности применения внутривенных иммуноглобулинов, интерферона или терапии глюкокортикостероидами. Решение о необходимости их применения должны решаться врачом в каждом индивидуальном случае.

Будет ли ребенок изолирован от инфицированной матери?

При подозрении на коронавирус мать и новорожденный должны быть размещены в отдельных помещениях до получения результатов теста, сообщается в рекомендациях Минздрава.

Если же тест положительный, то женщина и ребенок продолжают находиться отдельно друг от друга. Если результат отрицательный, новорожденный может быть вместе с матерью, при этом женщина должна постоянно носить медицинскую маску и проводить регулярную дезинфекцию помещения.

Отметим, что у западных медиков нет единого мнения по поводу того, стоит ли разлучать инфицированную коронавирусом мать и ее новорожденного ребенка. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют врачам самостоятельно принимать решение по временной изоляции новорожденного с учетом всех факторов.

По мнению профессора акушерства и гинекологии Медицинской школы университета Северной Каролины, доктора Элисон Стубе, необходимость разделять новорожденных и матерей с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 до сих пор не доказана. Она также заявила о том, что младенцы, которые сразу после рождения не получили контакта «кожа к коже» со своими матерями имеют более высокие частоты сердечных сокращений и дыхания и более низкий уровень глюкозы в крови. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск развития серьезных респираторных инфекций у детей, включая пневмонию.