ФСБ задержала в Дагестане призывавшего к отказу от светских законов радикала

24.04.2020, 14:53, Новости дня

В Дагестане задержали участника запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», призывавшего к отказу от светских законов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД РФ на территории Республики Дагестан задержан активный член запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

Задержанный пропагандировал радикальную идеологию, вербовал и координировал новых участников группировки.

«Он призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления», – уточнили в спецслужбе.

В начале апреля ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.