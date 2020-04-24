ФСБ задержала в Дагестане призывавшего к отказу от светских законов радикала
24.04.2020, 14:53, Новости дня
В Дагестане задержали участника запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», призывавшего к отказу от светских законов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД РФ на территории Республики Дагестан задержан активный член запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
Задержанный пропагандировал радикальную идеологию, вербовал и координировал новых участников группировки.
«Он призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления», – уточнили в спецслужбе.
В начале апреля ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
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