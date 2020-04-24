 

Скворцова назвала сроки выхода на плато заболеваемости коронавирусом

24.04.2020, 14:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ перейдет в стадию плато на следующей неделе, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», – сказала она на дистанционном заседании в внутрифракционной группы фракции партии «Единая Россия» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева, информирует ТАСС.

Ранее Минздрав призвал продлить ограничения на майские праздники.

В РФ за сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса.



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