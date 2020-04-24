Путин сравнил влияние коронавируса с финансовым кризисом 2008-2009 годов

24.04.2020, 14:53, Новости дня

Нынешняя ситуация в экономике из-за коронавируса сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития автопрома.

«Мы с вами (главой КАМАЗ Сергеем Когогиным), действительно, еще в 2008-2009 годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры, которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали, он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно, сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, в те годы был мировой финансовый кризис, а сейчас это пандемия коронавируса, которая существенно ограничивает деловую активность внутри России.

Вместе с тем Путин назвал автопром опорной отраслью в восстановлении экономики России.

«Убежден, что, как и строительный комплекс, автопром способен стать одним из базовых опорных секторов для восстановления всей экономики», – сказал он.

Глава государства отметил, что важно видеть стратегический ориентир российского автопрома. По его словам, необходимо выстраивать партнерскую работу бизнеса, регионов, федеральных ведомств, чтобы «обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли, крепкие связи по всей производственной цепочке».

Также президент отметил, что на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране – «это и крупные поставщики, и малый и средний бизнес, и розничная сеть, включая автосалоны, сервисные станции».

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрому, подставить плечо производителям, и прежде всего – поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил о поддержке для автопрома. По его словам, многие компании в один момент оказались в жестких условиях из-за коронавируса.