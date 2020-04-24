 

Микропроцессоры Tiger Lake от Intel презентуют в середине этого года

24.04.2020, 14:53, Разное

Микроархитектура 11-го поколения под кодовым именем Tiger Lake от американского производителя электроники Intel будет презентована ранее намеченных прежде сроков – в середине этого года, а не в конце. Как рассказали представители фирмы, производство данных микропроцессоров уже стартовало.
Устройства Tiger Lake будут предназначаться, в большей степени, для мобильных ПК. Базой для работы новинки стала архитектура Willow Cove. В рамках выставки CES-2020 представители Intel продемонстрировали Tiger Lake с 4-мя ядрами общего назначения. Создают процессоры по технологии 10 нм II поколения. Данные CPU не будут схожи с предшественниками, пообещала фирма. За счёт этих микросхем ноутбуки смогут дольше функционировать в автономном режиме. Процессорами будут поддерживаться PCI Express 4.0 и Thunderbolt 4.

Как полагают в Intel, благодаря множеству «плюсов» Tiger Lake окажутся более востребованными, нежели Ice Lake. Об этом пишет интернет-портал NewInform.



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