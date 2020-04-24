Погребинский: Назначение Саакашвили плохо кончится для Зеленского

24.04.2020, 14:48, Новости дня

«Саакашвили нарассказывал Зеленскому басен, поскольку сам президент в экономике ничего не понимает. В условиях дефицита кадров Зеленскому приходится доверять Саакшавили. Но для него это плохо кончится», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя согласие Михаила Саакашвили заниматься переговорами с МВФ по поручению президента Украины.

«Зеленский знает, что у Саакашвили хорошая репутация в определенных американских и европейских кругах. Его там рассматривают как «успешного реформатора». Он, как человек, который не первый день находится в этих коридорах, может искать компромисс и посодействовать решению в МВФ. Во всяком случае, так считает Зеленский. Ему очень нужно получить деньги у МВФ», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребиский.

«Скорее всего, такие соображения высказывал и сам Саакашвили. Потому президент ему сказал: «Давай, вперед», – продолжил Погребинский. По его словам, Зеленского можно понять: он находится в сложном положении, ему нужна тяжеловесная фигура, «а в правительстве ни одной такой фигуры нет».

«Саакашвили нарассказывал ему басен, поскольку сам президент в экономике ничего не понимает. Он рассказал, какой он крутой и как порешает все вопросы. В условиях дефицита кадров Зеленскому приходится доверять Саакшавили. Но для него это плохо кончится», – констатировал эксперт.

«У МВФ есть свое представление о том, на каких условиях давать деньги Украине. Не думаю, что Саакашвили способен внести новую радикальную линию в вопрос сотрудничества. Он будет красоваться на встречах и создавать имитацию продвижения украинских интересов. Если же Рада проголосует за нужные для МВФ законы, и фонд передаст деньги Киеву – Саакашвили припишет этот успех себе», – заключил Погребинский.

Ранее бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», так как на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике», передает ТАСС. Саакашвили отметил, что Киеву нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.