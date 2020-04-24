В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости «срывов» самоизоляции на майских праздниках

24.04.2020, 14:48, Новости дня

На майских праздниках недопустимо срываться и нарушать режим самоизоляции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя», – приводит слова Поповой РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнула, что праздничные дни необходимо провести, соблюдая все требования, введенные в рамках борьбы с коронавирусом.

К тому же, премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями, информирует ТАСС.

«У нас 1 мая, 9 мая – это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», – сообщил глава правительства на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин подчеркнул также, что Роспотребнадзор делает важную работу, выпуская рекомендации по отраслям в зависимости от ситуации по конкретным компаниям.

Глава правительства отметил, что российские бизнес-объединения, такие как РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» выразили желание обсуждать подобные рекомендации на определенной площадке.

«Я бы попросил вас подумать, Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора, – прим. ВЗГЛЯД), как организовать такие площадки, чтобы с ними поговорить о том, каким образом выстроить эту работу», – распорядился премьер. Он добавил, что это позволит скоординировать уже имеющиеся рекомендации с теми вопросами и просьбами, которые существуют у бизнеса.

При этом в Кремле считают, что вопрос о продлении режима самоизоляции в РФ из-за коронавируса нужно принимать позже.

В РФ за сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса.