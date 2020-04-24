 

Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

24.04.2020, 14:48, Новости дня

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», сообщил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Георгий Гахария назвал для Грузии «категорически непримлемым» назначение Саакашвили на Украине. Он напомнил Украине, что ее народ для грузин «братский», а отношения двух стран «стратегические».

«Реакция последует», – добавил премьер.

При этом он выразил надежду, что в «долгосрочной перспективе» отношения Тбилиси и Киева не ухудшатся.

Премьер напомнил также, что Саакашвили заочно осужден на родине и объявлен в розыск по ряду преступлений.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Позже он заявил, что согласился принять предложение.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Трамп решил приостановить въезд в США по рабочим визам

27.02 / Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

07.02 / Мнения: Через две тысячи лет на нас будут косо смотреть

19.02 / Популярность китайских машин в России выросла в полтора раза

06.03 / Региональных детских онкологов обяжут перепроверять диагнозы в Москве

15.03 / На матче чемпионата РФ по футболу вывесили баннер в честь Терешковой

17.04 / В Кремле заявили об отслеживании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

22.03 / Times – элитный британский колледж из-за карантина открывает двери для небогатых детей

15.02 / В Азовском море задержано судно с гражданами Украины. ФСБ называет их браконьерами

18.02 / На Донбассе погиб один украинский солдат, четверо ранены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска