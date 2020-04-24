Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

24.04.2020, 14:48, Новости дня

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», сообщил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Георгий Гахария назвал для Грузии «категорически непримлемым» назначение Саакашвили на Украине. Он напомнил Украине, что ее народ для грузин «братский», а отношения двух стран «стратегические».

«Реакция последует», – добавил премьер.

При этом он выразил надежду, что в «долгосрочной перспективе» отношения Тбилиси и Киева не ухудшатся.

Премьер напомнил также, что Саакашвили заочно осужден на родине и объявлен в розыск по ряду преступлений.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Позже он заявил, что согласился принять предложение.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины.