 

В Узбекистане строят больницу для инфицированных коронавирусом на 10 тысяч мест

24.04.2020, 14:45, Новости дня

В Узбекистане, недалеко от Ташкента строится новая инфекционная больница на 10 тысяч койко-мест для приема пациентов с COVID-19, передает узбекская служба Радио Свобода.

Подрядчик проекта Enter Engineering сообщил, что первую очередь медицинского учреждения в Зангиатинском районе откроют в начале мая.

“Объект предназначен как для лечения инфицированных вирусом жителей, так и для размещения граждан Узбекистана, возвращающихся из-за границы домой, которым требуется карантин”, − сказал Шохрух Саттаров, генеральный директор Enter Engineering. По словам подрядчика, остальная часть комплекса будет завершена в течение месяца после открытия первого блока.

Власти Узбекистана в конце марта заявили о начале строительства инфекционной больницы по примеру китайского города Ухань, где госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом возвели менее чем за две недели.

В Минздраве Узбекистана сообщили также, сколько правительство тратит на лечение больных с коронавирусом. В среднем на каждого пациента уходит 32 миллиона сумов (более $3 тысяч),  если человек в критическом состоянии попадает в отделение интенсивной терапии, его излечение оценивается в 64 миллиона сумов ($6,3 тысячи), заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

По словам главы Минздрава, 2,4 миллиона сумов ($237) расходуются на каждого находящегося в двухнедельном карантине человека и 2,8 миллиона сумов ($276) – на каждого пациента, который проходит реабилитацию после излечения от COVID-19.

Шадманов добавил, что для лечения больных с коронавирусом в Узбекистане подготовлены 16 тысяч коек, а для 20 тысяч пациентов создан резерв лекарств.

По данным на 24 апреля, в Узбекистане выявлены 1758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь человек скончались, 561 – выздоровел.

 



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