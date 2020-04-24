 

Глава МВД Новосибирской области уволился после появления аудио с планом по штрафам за нарушение карантина

24.04.2020, 14:45, Новости дня

Глава управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал заявление об увольнении, сообщают Сибирь.Реалии со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по региону Сергея Щекотина.

“Я зашел к нему в кабинет, он мне это подтвердил, – сказал Щекотин. – Он написал рапорт об освобождении от занимаемой должности”. Щекотин однако уточнил, что решение об отставке Стерликова руководством еще не принято. 

Новосибирская полиция несколько дней назад стала фигурантом скандала. В телеграм-канале “Омбудсмен полиции” появилась аудиозапись, на которой некая женщина приказывает составлять протоколы в парках и скверах “на всех поголовно”, кроме женщин с колясками и стариков. Авторы канала предположили, что аудиосообщения своим подчиненным отправила глава отдела участковых Новосибирска Елена Устинова.

“Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов, на улице гуляющих хватает”, – сообщается в одной из ее аудиозаписей. В другом голосовом сообщении сказано, что “указание оформлять всех подряд поступило от Юрия Юрьевича” (имя совпадает с именем-отчеством Стерликова). 

22 апреля, областное управление МВД начало проверку из-за публикации аудиозаписей. Однако тот же Щекотин заявил новосибирскому изданию” Подъем”, что рапорт Стерликова якобы не связан с этим инцидентом.



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