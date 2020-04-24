 

В Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом

24.04.2020, 14:39, Разное

В китайском городе Ухань врачи вылечили последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом. Об этом сообщает RT cо ссылкой на официального представителя Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.

В настоящее время в провинции Хубэй находятся 47 инфицированных, все они лечатся в Ухане. За последние 20 дней в городе не выявили ни одного случая заражения COVID-19, уточняет НСН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: О великом празднике труса и позора, отмечаемом сегодня

11.04 / Алексей Пушков рассказал об опасностях преждевременной отмены карантина

19.03 / Мнение: Эдуард Лимонов был классическим панком

09.04 / Премьера Италии Конте возмущают слухи об условиях РФ за помощь в борьбе с COVID-19

08.04 / Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка

17.03 / Самолёты оказались основным средством распространения коронавируса COVID-19

26.03 / Ольга Бузова согласилась работать на СТС только с Давидом Манукяном

13.03 / Мнение: Путин и коронавирус

13.02 / Владимир Путин заявил о необходимости добиться устойчивого экономического роста

04.04 / Мила Сивацкая о популярности, жизни на два города, психическом здоровье и режиме карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска