 

В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском

24.04.2020, 14:39, Разное

Водитель такси набросился на клиентку за то, что не смог с помощью приложения считать
QR-код на ее цифровом пропуске. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.

Как сообщает телеканал “360”, мужчина силой вытащил пассажирку из машины и несколько раз ударил ее по лицу. От госпитализации девушка отказалась. По факту случившегося полицейские проводят проверку.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В интернете появилось видео с военной колонной России в Италии

14.04 / Дети мешали Криштиану Роналду тренироваться, тогда он “превратил” их в спортивные снаряды: видео дня

02.02 / В Apple удешевили iPad Air 3 и iPad mini 5 после восстановления

05.04 / Составлен топ-3 семиместных кроссоверов из Китая

06.02 / Бывший фигурант «московского дела» Барабанов потребовал символические 1 212 318 рублей

18.02 / Мнение: Сомнения

16.03 / В РФ появились в продаже умные часы Amazfit Bip S

03.04 / Новость о продлении режима изоляции до конца апреля привели Дану Борисову в ужас

27.02 / Голограмма Уитни Хьюстон дала первый концерт в рамках мирового турне

27.02 / Личное: Лучший мужчина России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска