В Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с пропуском

24.04.2020, 14:39, Разное

Водитель такси набросился на клиентку за то, что не смог с помощью приложения считать

QR-код на ее цифровом пропуске. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.

Как сообщает телеканал “360”, мужчина силой вытащил пассажирку из машины и несколько раз ударил ее по лицу. От госпитализации девушка отказалась. По факту случившегося полицейские проводят проверку.