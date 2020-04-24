В Роспотребнадзоре оценили развитие ситуации с коронавирусом

24.04.2020, 14:36, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в РФ развивается в «позитивном направлении», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

«Безусловно, эта ситуация развивается в позитивном направлении на сегодняшний день», – приводи ее слова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что основное распространение болезни в России, так же как и в ряде других стран, очаговое. При этом в структуре заболеваний 35% – это больные с острыми респираторными заболеваниями, 12% – с пневмонией, 52% – бессимптомные.

«Хотела бы сказать о том, что удельный вес ковидных пневмоний снизился с 25% до 22%, но за счет бессимптомных форм в общей структуре», – приводит слова Поповой РИА «Новости».

Она также подчеркнула необходимость быть готовыми к тому, что коронавирус не закончится одномоментно.

«Мы, безусловно, сегодня понимаем, эпидемиологи четко это понимают, что ситуация не закончится одномоментно в одно прекрасное утро, она будет продолжаться. Необходимость научиться жить и работать в новых условиях – это важное понимание сегодняшнего дня, ровно для этого мы разрабатываем новые методические рекомендации для всех возможных форм деятельности, чтобы сделать такую деятельность безопасной. Придет время, и все они, безусловно, понадобятся», – отметила Попова.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 5 тыс. 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 тыс. 622 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.