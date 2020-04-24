Новое мошенничество с электронными пропусками появилось в Москве

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24.04.2020, 14:36, Новости дня

Кибермошенники подделали почтовую рассылку mos.ru и начали отправлять фишинговые сообщения (с целью завладеть личными данными), имитирующие якобы «аннулирование» цифрового пропуска у москвичей, рассказали корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в компании «Интернет-розыск».

В письме мошенники сообщают, что жертва при оформлении пропуска якобы ввела «некорректный номер ИНН или номер ИНН, отсутствующий в ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Речь об ИНН компании, в которой работает потенциальная жертва мошенников, – такая информация необходима для оформления рабочего электронного пропуска.

«Анализ сведений об отправителе сообщения показал, что электронная почта отправителя недействительна – то есть является подделкой. Дальнейший анализ сокращенной ссылки, содержащейся в полученном электронном письме, выявил, что никакого возвращения на оригинальный домен mos.ru нет – наоборот, вас уводят на некий сервер, расположенный в Великобритании», – говорят в компании «Интернет-розыск». IP-адрес сервера мошенников расположен в Лондоне и зарегистрирован через провайдера DigitalOcean, LLC.

При этом в фальшивом письме кроме двух фальшивых ссылок указан настоящий телефон московской горячей линии по вопросам электронных пропусков + 7 (495) 777-77-77. Но мошенники «рекомендуют» сначала по ссылкам «повторно отправить заявку». Проблему обещают решить «в кратчайшие сроки».

Специалисты говорят, что в случае получения такого письма категорически нельзя переходить по ссылкам, а следует уточнить информацию в своем личном кабинете на mos.ru или по телефону.

Газета ВЗГЛЯД уже публиковала расследование о новых видах интернет-мошенничества во время пандемии COVID-19.



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