 

Львов отказался возвращать РФ прах советского разведчика

24.04.2020, 14:36, Новости дня

Исполнительный комитет Львовского горсовета отказал в предоставлении разрешения на передачу праха советского разведчика Николая Кузнецова его российским родственникам.

«Мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов», – приводит пресс-служба мэрии слова заместителя мэра Львова по вопросам развития Андрея Москаленко.

Власти города обратились по этому вопросу в профильные министерства, в частности, в Минкульт, а также в Службу безопасности Украины (СБУ). В министерстве культуры заявили, что любые официальные контакты с «государством-агрессором», в том числе связанные с историческим прошлым, являются «нежелательными». В связи с этим рассмотрение вопроса об эксгумации останков разведчика и их передачи в Россию назвали «нецелесообразным и преждевременным».

В СБУ в свою очередь заявили, что информацию о запросе российской стороны на передачу праха учтут «при восстановлении переговорного процесса относительно возвращения пленных». 

Мэр города Андрей Садовый отметил, что такое решение является «актуальным в нынешних реалиях», добавив, что Львов может согласиться на передачу праха, если это поможет Украине «вернуть пленных домой».

Разведчик Николай Кузнецов погиб 9 марта 1944 года на территории Львовской области в возрасте 32 лет. Его останки были захоронены на Холме славы во Львове в 1960 году. Родственники Кузнецова хотят перезахоронить прах разведчика в Екатеринбурге.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Из-под завалов рухнувшей в Китае гостиницы вытащили 50 человек

21.04 / Названы сроки завершения создания боевого робота «Маркер»

10.02 / Эксперт: НАТО не придет на помощь Эрдогану в Сирии

13.04 / Путин предложил создать госрезерв средств индивидуальной защиты

21.04 / В Японии мужчина захватил в заложники двоих детей

05.02 / Самый большой Cadillac сменил поколение

07.02 / В мире: Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию

14.02 / Переливание плазмы доказало свою эффективность в борьбе с COVID-19

18.02 / Госдума отменила штраф за показ нацистской символики без пропаганды

05.02 / Информация МИД Японии о количестве россиян на борту карантинного лайнера будет проверяться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска