Помпео: Китай не дает американским ученым въехать в страну для расследования коронавируса
24.04.2020, 14:31, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что Китай не позволяет американским ученым приехать в страну, чтобы расследовать происхождение коронавируса.
Как заявил Помпео в эфире Fox News, Китай не обеспечивает «необходимого уровня прозрачности и открытости» в ситуации с пандемией, которая началась в китайском городе Ухань и впоследствии распространилась по всему миру.
«Даже сегодня китайское правительство не разрешило американским ученым приехать в Китай и посетить не только лабораторию в Ухане, но и любые места, где нужно побывать, чтобы узнать больше о происхождении вируса», – отметил Помпео.
Подробностей о запросе ученых на поездку в Китай он не уточнил.
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Русская служба «Голоса Америки»
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