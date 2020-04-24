Помпео: Китай не дает американским ученым въехать в страну для расследования коронавируса

24.04.2020, 14:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что Китай не позволяет американским ученым приехать в страну, чтобы расследовать происхождение коронавируса.

Как заявил Помпео в эфире Fox News, Китай не обеспечивает «необходимого уровня прозрачности и открытости» в ситуации с пандемией, которая началась в китайском городе Ухань и впоследствии распространилась по всему миру.

«Даже сегодня китайское правительство не разрешило американским ученым приехать в Китай и посетить не только лабораторию в Ухане, но и любые места, где нужно побывать, чтобы узнать больше о происхождении вируса», – отметил Помпео.

Подробностей о запросе ученых на поездку в Китай он не уточнил.