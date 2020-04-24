 

В США пройдут воздушные парады в поддержку медиков

24.04.2020, 14:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что эскадрилья ВВС «Буревестники» и авиационная группа ВМС «Голубые ангелы» в ближайшие недели проведут серию демонстрационных полетов, чтобы выразить поддержку медработникам, которые борются с пандемией коронавируса.

Президент объявил об этом в среду в ходе ежедневного брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

«Операция «Сильная Америка» была идеей наших прекрасных военнослужащих, – рассказал он. – «Буревестники» и «Голубые ангелы» хотят выразить поддержку американским медработникам, которые, как военные на войне, решительно рвутся в бой».

«Это будет великолепно. Я хочу увидеть эти авиапарады. Я уже много раз их видел, и не могу насмотреться», – добавил президент.

По данным Washington Post, демонстрационные полеты планируется провести в Нью-Йорке, Вашингтоне, Балтиморе, Ньюарке, Трентоне, Филадельфии, Атланте, Хьюстоне, Остине и Далласе.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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