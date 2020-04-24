 

Путин потребовал как можно скорее доставить реанимобили в регионы

24.04.2020, 14:30, Новости дня

Свыше 1 тыс. новых реанимобилей, закупленных на средства федерального бюджета, должны поступить в региональные медицинские учреждения как можно быстрее, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома.

«Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику, имею в виду 1,2 тыс. реанимобилей для региональных медицинских учреждений», – сообщил президент, передает ТАСС.

На эти цели выделено 5,2 млрд рублей, добавил глава государства.

«Техника, столь необходимая людям, системе здравоохранения, должна поступить в регионы как можно быстрее, прошу правительство и руководителей субъектов РФ держать эту ситуацию на контроле», – отметил он.

В пятницу президент проводит совещание по поддержке автопрома в условиях эпидемии коронавируса. В ходе совещания глава государства заявил, что 12 автопроизводителей РФ вошли в перечень системообразующих предприятий, они смогут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств.



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