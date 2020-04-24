В РФ разработали предложения по оптимизации работы больниц в условиях коронавируса

24.04.2020, 14:30, Новости дня

С 2016 года специалисты АО «ПСР» (предприятие госкорпорации «Росатом») реализуют проект «Бережливая поликлиника» – оптимизация работы медучреждений для экономии времени пациента и врача. Проект стал особенно актуален на фоне ситуации с коронавирусом, информирует пресс-служба АО.

В сложившейся ситуации «специалисты не могли остаться в стороне, и провели «полевые работы» в ключевых медицинских учреждениях ФМБА», активно задействованных в лечении пациентов с коронавирусом, «что позволило разработать предложения по оптимизации их работы», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Работы проводились в 119-й клинической больнице Москвы, ФМБЦ имени Бурназяна, Больнице имени Пирогова, а также в медучреждениях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Белгорода.

Проводилась визуализация потоков пациентов и информации. По каждому медучреждению были представлены карты потоков, обзор проблем и предлагаемых решений.

В результате проведенной работы были выработаны механизмы, позволяющие исключить контакт непрофильного больного и пациента с коронавирусом по пути следования от входа стационара до «грязного» отделения; в два раза сократить время перемещения вирус-положительных пациентов в приемном отделении до попадания в стационар, что значительно снижает возможность заражения; снизить риск заражения персонала при выявлении пациентов в не инфекционных отделениях больницы с подозрением на COVID-19; снизить трудоемкость подготовки отчетов и исключить дублирование информации путем приведения к единому формату работы в единой базе.

Данные решения были представлены руководителю ФМБА РФ Веронике Скворцовой, а также руководству Минздрава. По словам главы ФМБА, «внедрение данных практик поможет всем медицинским учреждения, которые сейчас работают или готовятся принять коронавирусных пациентов».

Ожидается, что уже в ближайшее время будут даны поручения по использованию полученных рекомендаций в пилотных медучреждениях, а в случае подтверждения эффективности оптимизации процессов они будут тиражированы в пределах всей страны.

Внедрение подобной системы может снизить нагрузку и на медицинский персонал стационаров, дав им возможность нормализовать свой рабочий график.

Производственная система «Росатома» (ПСР) – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

В основе ПСР лежат принципы, которые призывают сотрудников, в частности: решать проблемы на месте их возникновения; не производить брак; выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения и т.д.).

Эти принципы были сформулированы на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта: системы научной организации труда, производства и управления (НОТПиУ) Министерства среднего машиностроения СССР и Toyota Production System японской автомобильной компании Toyota.

Соглашение о сотрудничестве между Росатомом и ФМБА было подписано 27 февраля 2020 года. Свои подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. В документе зафиксированы основные направления по развитию сотрудничества и взаимодействия ФМБА и Росатомом на период до 2025 года. Соглашение предусматривает, в частности, продолжение внедрения в подведомственных ФМБА РФ медицинских организациях принципов «бережливой поликлиники», а также активизацию работы по внедрению проекта «бережливый стационар».