 

Саакашвили оконфузился с флагом Украины

24.04.2020, 14:30, Новости дня

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», приколов к пиджаку значок с флагом Украины в перевернутом виде.

На заседание фракции Саакашвили пришел со значком флага Украины, однако полоски на значке политика были размещены в обратной последовательности – сверху желтая, а снизу – синяя, передает РИА «Новости». 

При этом после заседания фракции он вышел к журналистам на брифинг с уже правильно закрепленным значком.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в украинском правительстве. Позже он заявил, что согласился принять предложение.

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает, что Украина допустит большую ошибку, если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получит там должность вице-премьера. В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что теперь вопрос лишь в том, когда Зеленский и Саакашвили разругаются.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Саакашвили может получить пост в правительстве Украины. 



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