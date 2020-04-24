Компания Volvo анонсировала новую базовую версию XC90 в России

24.04.2020, 14:30, Новости дня

Обновленный внедорожник Volvo XC90 в следующем месяце станет возможным оформить по предварительным заказам в России.

В свою очередь, шведская компания расширила линейку автомобилей для российского рынка. Флагманская модель Volvo XC90 отличается обновленным кузовом, усовершенствованным салоном с дорогими материалами отделки. Также изменения коснулись функционала, уровня безопасности и других важных параметров. В модели применили электрический привод для задних подголовников.

Кроме того, новинка получила систему, которую оценивает состояние воздуха в салоне и осуществляет качественную очистку. Новая версия автомобиля оценивается производителем в 4,28 миллиона рублей. Для расширенного пакета улучшений к стоимости прибавится еще 200 тысяч рублей.