 

Компания Volvo анонсировала новую базовую версию XC90 в России

24.04.2020, 14:30, Новости дня

Обновленный внедорожник Volvo XC90 в следующем месяце станет возможным оформить по предварительным заказам в России.

В свою очередь, шведская компания расширила линейку автомобилей для российского рынка. Флагманская модель Volvo XC90 отличается обновленным кузовом, усовершенствованным салоном с дорогими материалами отделки. Также изменения коснулись функционала, уровня безопасности и других важных параметров. В модели применили электрический привод для задних подголовников.

Кроме того, новинка получила систему, которую оценивает состояние воздуха в салоне и осуществляет качественную очистку. Новая версия автомобиля оценивается производителем в 4,28 миллиона рублей. Для расширенного пакета улучшений к стоимости прибавится еще 200 тысяч рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В Беларуси впервые вышел в прокат фильм на украинском языке

10.04 / СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

16.04 / Описаны последствия коронавируса для легких и мозга

29.03 / Грузия не позволила россиянам выехать из Армении через свою территорию

21.04 / Власти Турции рассказали, когда планируют начать туристический сезон

09.04 / Airbus сокращает производство на фоне пандемии

07.04 / Samsung запатентовала безрамочный экран как у Huawei

12.03 / Украинец пытался нелегально вывезти в Польшу более 10 тыс. медицинских масок

05.03 / Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

10.02 / Отказавшаяся забирать ребенка из больницы мать пожаловалась в прокуратуру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска