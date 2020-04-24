В Шереметьево появился новый электрокар Volkswagen I.D.3

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24.04.2020, 14:30, Новости дня

Обновленный электрический хетчбэк Volkswagen I.D.3 в ближайшее время появится в свободной продаже, однако модель заметили в аэропорту Шереметьево.

В свою очередь, первая партия была выпущена еще годом ранее, тогда как осенью модель распродали в количестве 30 тысяч машин. На рынок выпустят модель с агрегатами на 150 и 204 л.с. мощности. В разных комплектациях запас хода новинки составит от 330 до 550 километров.

Осенью сборку электрокара Volkswagen I.D.3 наладили в Германии, но в минувшем месяце работы приостановили из-за эпидемии коронавируса. В компании пока умалчивают сроки выхода автомобиля для российского рынке, однако наличие первого образца свидетельствует о приближении продаж в стране.



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