Дочь Анастасии Заворотнюк Анна порассуждала об изменении жизни после пандемии

24.04.2020, 14:30, Разное

Старшая дочь отечественной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк на странице в Instagram порассуждала на тему, как может измениться жизнь по окончании пандемии коронавируса COVID-19. Анна Стрюкова уверена, что большинство людей по-другому будут оценивать всё мироздание, а не только каждый прожитый день.

В первое время после того, как стало известно о тяжёлом недуге Анастасии Заворотнюк, её семья свела к минимуму общение с «внешним миром». Однако в последние пару месяцев дочь актрисы Анна начала активно развивать свой профиль в соцсети, она чаще делится личными и архивными фото родственников, обсуждает актуальные или просто интересующие её темы.

В одной из недавних публикаций старшая дочь знаменитости высказалась о сложном и тревожном настоящем, когда большинство людей вынужденно меняют образ жизни, отказываются от общения с друзьями и родными, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса. Сейчас многие реально обеспокоены здоровьем родственников, особенно старшего поколения – матерей, отцов, бабушек и дедушек. Поэтому практически каждый человек с нетерпением ожидает момента, когда можно будет вздохнуть свободно и говорить о «прохождении непростого испытания». Анна Стрюкова уверена, что данная ситуация заставит по-другому смотреть на жизнь и мир, научит настоящей бескорыстной любви и бережному отношению к тому, что окружает человека.

В комментариях большинство подписчиков соглашаются с мнением дочери Анастасии Заворотнюк, отмечая, что настолько сложные ситуации, как спровоцировала в мире пандемия коронавируса, безусловно, не могут проходить бесследно. И многие, точно так же, как Анна Стрюкова, надеются только на лучшее – скорое возвращение к прежнему ритму жизни, то, что их семьи не затронут проблемы, а человечество вынесет урок из пандемии и учтёт его на будущее.