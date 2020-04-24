Скандалы: Денис Волчек не снял напряжение

24.04.2020, 14:18, Разное

Как бывший депутат Госдумы от ЛДПР за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом банкиру Розову

Как стало известно “Ъ”, пострадавшим от действий бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека является один из акционеров разорившего банка «Ренессанс» Андрей Розов. Ему народный избранник за €1,4 млн пообещал решить вопрос с уголовным делом, в рамках которого банкир мог оказаться в международном розыске. Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ.

В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). В качестве подозреваемых их задержали в минувшую среду в Санкт-Петербурге и доставили в столицу, где ведутся следственные действия.

По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов.

Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом. Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено уголовное дело. Несколько раз различные правоохранительные органы, проводя доследственные проверки, выносили по заявлениям отказные материалы, которые затем отменялись прокуратурой, признававшей действия силовиков незаконными.

Только в сентябре 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ). В рамках этого дела следствие и заинтересовал господин Розов, проживающий сейчас за границей.

Об этой истории узнал и знакомый банкира — экс-депутат Волчек. Позвонив своему приятелю, он буквально предложил «снять напряжение» в этом деле. Свои услуги господин Волчек оценил в €1,4 млн. В результате переговоров, а они велись под контролем оперативных служб, в которые обратился представитель банкира, было решено, что 22 апреля деньги должны принести в офис Зураба Плиева в деловом центре на Краснопресненской набережной, после чего экс-депутат, сообщавший о многочисленных друзьях в правоохранительных структурах, начнет действовать. Вместе с деньгами, из которых только 8 млн руб. оказались настоящими, а остальные — бумагой, в офис нагрянули сотрудники ФСБ. Депутата и юриста в нем не было — даму, которая приняла наличность, они, как выяснилось, использовали втемную.

Поскольку деньги до получателей не дошли по независящим от них обстоятельствам, им инкриминировали именно покушение на мошенничество.

В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от ЛДПР. В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ. Однако затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вычеркнул господина Волчека из предвыборных списков, поскольку выяснилось, что тот связан с криминалом и может быть замешан в махинациях. Комментариями защиты бывшего народного избранника “Ъ” не располагает.

Николай Сергеев, Сергей Машкин