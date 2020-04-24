Мишустин анонсировал совещание Путина с главами регионов

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24.04.2020, 14:16, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с главами регионов, а также проверит готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«На следующей неделе президент проведет совещание с главами регионов, проверит готовность медицинских учреждений к борьбе с распространением коронавируса», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по ситуации в российской автомобильной промышленностив пятницу, 24 апреля.



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