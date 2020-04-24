Путин заявил о поддержке для автопрома

24.04.2020, 14:16, Новости дня

Многие компании в один момент оказались в жестких условиях из-за коронавируса, нарушаются кооперационные цепочки, сообщил президент Владимир Путин.

«Эпидемия коронавируса нарушила ритм экономической, деловой жизни и в России, и в других странах. Многие компании практически одномоментно оказались в очень жестких условиях. Резко сокращается спрос, в том числе на сложную, высокотехнологичную продукцию. Нарушаются кооперационные связи, цепочки», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости».

Он отметил, что последствия ощущает и российский автопром, его показатели во многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики.

На льготные кредиты для пополнения оборотных средств смогут рассчитывать 12 российских автопроизводителей, сказал президент, информирует ТАСС.

«12 автопроизводителей РФ вошли в перечень системообразующих предприятий, то есть тех, которые играют исключительно важную роль для нашей экономики», – отметил Путин.

Он отметил, что у российского автопрома есть опыт преодоления экономического кризиса, нужно найти конкретные параметры поддержки отрасли.

«У нас уже есть опыт антикризисной поддержки автопрома, многие коллеги, которые работали тогда, помнят эти 2009-2008 годы, в том числе на фоне глобального кризиса, с которым в то время столкнулся весь мир. Тогда своевременные адресные решения позволили производителям пройти сложный период», – сообщил президент.

В эпоху предыдущего кризиса «отрасль показала хорошую динамику восстановления и качественного развития», отметил он.

«Конечно, текущий момент имеет свою специфику, и бизнес ее хорошо понимает на примере своих предприятий и регионов, где они работают. Поэтому, считаю важным, сегодня вместе с вами – руководителями компаний, представителями правительства обсудить и определить конкретные параметры и направления в поддержке автомобильной промышленности и всего автомобильного рынка», – подчеркнул Путин.

При этом президент отметил, что важно обеспечить работу при строгом соблюдении санитарных мер.

«Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям, и прежде поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов», – сказал он.

В пятницу Кремль анонсировал совещание Путина по автопрому, аналогичное совещанию, посвященному строительной отрасли. Также глава государства в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.