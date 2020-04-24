В Украине коронавирусом заразилось 1458 медиков, из них 98 – за сутки

24.04.2020, 14:12, Новости дня

Количество инфицированных коронавиурсом медицинских работников в Украине увеличилось до 1458. Об этом 24 апреля рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 98 медиков.

Как уточнил Центр общественного здоровья в Facebook, с начала вспышки эпидемии большинство заболевших COVID-19 медиков – 1214 – лечились дома, а 244 были госпитализированы.

109 медицинских работников уже выздоровели. Таким образом, 1349 медиков продолжают лечиться от COVID-19.

Підтверджено 7 647 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 23. aprill 2020

Минздрав и Центр общественного здоровья не публикуют информацию о количестве погибших от коронавируса медицинских работников. В ЦОЗ изданию “ГОРДОН” сообщили, что не ведут такой статистики.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 2,7 млн человек, более 190 тыс. из них скончались, а 743 тыс. выздоровели.