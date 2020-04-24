 

Грузия отозвала своего посла из Украины – СМИ

24.04.2020, 14:12, Новости дня

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины, сообщило 24 апреля агентство УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Эту же информацию накануне озвучили в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi, проинформировало издание Newposts. 

Грузия приняла такое решение на фоне разговоров о возможном назначении экс-президента страны Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве.

По словам источников Mtavari Arkhi, министр иностранных дел Давид Залкалиани “был очень расстроен” решением украинских властей. 

24 апреля в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” Шарашенидзе сказал, что Грузия может расценить назначение Саакашвили как недружественный и неприемлемый шаг со стороны стратегического партнера. Он отметил, что Саакашвили “признан грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск”, и высказал надежду, что в Украине учтут этот факт.

Шарашенидзе был назначен послом в Украине в 2019 году. 

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине. 

После смены власти против Саакашвили открыли несколько уголовных дел, в том числе по статьям о завладении чужим имуществом и злоупотреблении служебным положением. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет. 

Саакашвили утверждал, что за его преследованием на родине стоит экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили. “Он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней”, – сказал экс-президент Грузии в июне 2018 года. 

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство и в том же году потерял грузинское. В 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционных кланы.

В июле 2017-го Саакашвили потерял гражданство Украины. Пятый президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу. В мае 2019 года после избрания главой государства Владимира Зеленский вернул экс-президенту Грузии украинское гражданство.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили “есть потенциал для поддержки правительства Украины”. Во фракции “Слуга народа” сообщили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28-го или 29 апреля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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