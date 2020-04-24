В России перестали продавать самый дешевый автомобиль

24.04.2020, 14:10, Новости дня

Осень 2016 года в РФ начали продавать индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире. Формально это не автомобиль, а так называемый квадрицикл (через “и”) – нечто среднее между автомобилем и мотоколяской. Но все это не помогло – миниатюрный автомобиль уходит из России.

Дистрибьютором индийской мототехники Bajaj в РФ выступает компания “Ист Вест Моторс”. И теперь компания прекращает поставки квадрициклов в Россию в ближайшей перспективе, пишет “Российская газета” со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Анну Квитко.

На сайтах некоторых дилеров машины еще присутствуют, но это, скорее всего, уже последние экземпляры. Базовая версия стоит 337 000 рублей, а исполнение для РФ со стеклами вместо пленок на окнах и отопителем салона оценена уже в 390 000 рублей.

Колесная база Qute – менее двух метров, в длину он достигает 2 752 мм, а в ширину – всего 1 312 мм. Он приводится в движение одноцилиндровым двигателем объемом 217 “кубиков”, который выдает 13,5 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой мотоциклетной трансмиссией.

Максимальная скорость Qute, весящего 400 килограммов, достигает 70 километров в час. Объем бензобака составляет всего лишь восемь литров, однако, как заявляется, этого вполне хватает, чтобы проехать 260 километров без дозаправок. “Питается” Qute 92-м бензином.

На старте продаж в РФ Qute позиционировался как транспорт для служб доставки, курьеров, прокатов и такси.

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