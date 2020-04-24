В башкирском селе жители ездят по затопленной улице верхом на коне

24.04.2020, 14:10, Новости дня

Забавные кадры выложили пользователи соцсетей. В башкирском селе паводком затопило одну из улиц. Жители перемещаются по затопленной улице верхом на коне. Как говорится — и сухо, и высоко.

Ситуацию с подтоплением в селе Абзаново взяло на контроль республиканское управление МЧС, сообщает ГТРК "Башкортостан". В настоящее время из-за подъема уровня воды в реке Инзер залита проезжая часть двух улиц в Абзаново. Дома и придворовые территории не подтоплены. Длина участка дорожного полотна в воде составила 55 метров.

Сегодня в Уфе на совещании рабочей группы республиканской противопаводковой комиссии начальник Главного управления МЧС РФ по республике Марат Латыпов сообщил о том, что пик паводка пока не прошел в республике. Поэтому необходимо быть готовыми к возможным подтоплениям. "Особое внимание обращаю на своевременное оповещение и информирование населения", — подчеркнул Марат Латыпов.

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ГТРК "Башкортостан"