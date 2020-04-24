Тест-систему для выявления антител к коронавирусу зарегистрируют на следующей неделе

24.04.2020, 14:10, Новости дня

Тест-систему для выявления антител, нейтрализующих коронавирус, должны зарегистрировать на следующей неделе. Об этом сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

"Будет зарегистрирована тест-система на вируснейтрализующие антитела, которые, как показывает практика, в достаточной концентрации есть только у трети пациентов", – рассказал Горелов.

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев уверен, что в РФ нужно провести всеобщее тестирование на наличие антител к коронавирусу. По его мнению, это позволит понять реальную ситуацию с пандемией, а затем на основе этих данных принимать решение о продлении или прекращении ограничительных мер.

"Было бы правильным в перспективе практически поголовно провести в РФ тестирование на наличие антител к коронавирусу, – цитирует Сергеева ТАСС. – Если, к примеру, выяснится, что значительная часть уже имеет антитела к вирусу COVID-19, то людям можно разрешать выходить на работу".

Между тем, до конца текущего года должна появиться вакцина от коронавируса. Уверенность в этом выразил замдиректора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины, – цитирует эксперта "Интерфакс". – Думаю, к этому времени пройдут основные лабораторные испытания, возможно, даже исследования на добровольцах".

По его словам, сейчас трудно сказать, придется ли использовать вакцину регулярно, поскольку неизвестно, как вирус будет себя вести в дальнейшем. Если он станет сезонной инфекцией, тогда граждан нужно будет время от времени вакцинировать.

Ранее директор научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) может стать сезонной инфекцией, как и еще четыре сезонных вида коронавируса.