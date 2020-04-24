 

Четвёртая попытка выпуска Android 10 для Xiaomi Mi A3 сократила объём ОС почти в 40 раз

24.04.2020, 14:09, Разное

В результате четвёртой попытки выпустить Android 10 для моделей Xiaomi Mi A3 объём операционной системы сократился почти в 40 раз. Теперь она весит 32,69 МБ против прежних 1,33 ГБ.
Это сказалось и на функционале, который стал «беднее». Зато, возможно, на этот раз Xiaomi не понадобится снова, уже в четвёртый раз, отзывать разработанное обновление по причине массы ошибок. Новый продукт, получивший номер V11.0.14.0.QFQMIXM, выпускается теперь в несколько этапов, благодаря чему компания может выяснить, на самом ли деле проблемы отсутствуют, прежде чем запускать ОС для всех пользователей.

Как отмечается в перечне изменений четвёртой «попытки» запуска Android 10, ряд «устаревших» функций был удален, но какие именно опции имеются в виду – компания не уточнила. Говорится лишь, что благодаря обновлению будет устранена проблема с дактилоскопическим сканером.



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