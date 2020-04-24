 

В Москве таксист избил пассажирку из-за проблемного QR-кода

24.04.2020, 14:09, Разное

В Москве таксист жестоко избил свою пассажирку, а затем вышвырнул ее из машины. Конфликт был спровоцирован тем, что сотрудник «Яндекс.Такси» не смог считать QR-код потерпевшей, сосед, наблюдавший за происходящим, вызвал сотрудников полиции.
Когда водителю из службы «Яндекс.Такси» не удалось считать цифровой пропуск, он попросил покинуть автомобиль. Однако пассажирка отказалась это делать, мотивировав тем, что она останется сидеть в салоне, пока не приедет другая машина. Тогда таксист заявил, что отвезет ее в полицию.

После его угрозы пассажирка начала бить водителя и требовать от него, чтобы тот остановил машину. В свою очередь таксист сам применил силу, он вытащил ее из машины. В результате его действий пострадавшая поранила голени. За всеми действиями наблюдал сосед пассажирки, именно он вызвал полицию.



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