Квартальный убыток от остановки въездного туризма оценили 300 млрд рублей

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24.04.2020, 14:08, Новости дня

Закрытие границ и остановка въездного туризма из-за ситуации с коронавирусом привели к убыткам в экономике, которые оцениваются минимум в 300 млрд рублей ежеквартально, сообщило Федеральное агентство по туризму.

«В ведомстве считают, что на сегодняшний день временное закрытие границ, и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд рублей ежеквартально», – говорится в сообщении ведомства, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что приоритетом Ростуризма, наряду с внутренним туризмом, является разработка мер поддержки въездного туризма во взаимодействии с Минэкономразвития и правительством.

«Ростуризм постоянно отслеживает информацию о распространении коронавируса в РФ и мире, и уже сейчас работает над мерами по восстановлению въездного турпотока после снятия ограничений. Часть мер носят нефинансовый характер и позволят после окончания локдауна (lockdown) восстановить и даже увеличить турпоток в кратчайшие сроки, также увеличив объемы экспортной выручки от въездного туризма. Сейчас мы обсуждаем с коллегами из МИД РФ и других ведомств большой блок вопросов по упрощению визового режима», – отметили в Ростуризме.

Ранее сообщалось, что российская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса, по предварительным оценкам, недополучит около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года.



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