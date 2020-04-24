Мнение: Докоптил до 38! Приходите смотреть стрим в самоизоляцию!

24.04.2020, 14:00, Разное



Ага, здравствуйте, товарищи! Вот, на удивление, оказывается есть жизнь в 38 лет – сам в шоке. 20 лет назад, буквально, как мушкетер, я ночью праздновал в Томске свой первый день рождения – с бутылкой водки, как полагается, на качелях с парой товарищей.

Что тут сказать, за последний год жизнь моя поменялась, в целом, радикально. Теперь я пока, это важно, не занимаюсь торговлей, чему, в целом, даже рад – а занимаюсь моим любимым делом. Журналистикой, чтобы так громко, не хочу говорить – но на блогерство это тоже не сильно все-таки похоже, в общем решайте сами.

1) Да, пока ЖЖ УспехРаша подпросел – я реально не выдерживаю тот график, который сейчас выработался из-за Ютуб-канала УспехРашаТВ. Но, с другой стороны, там уже почти 100 000 подписчиков (СТО ТЫСЯЧ – прописью), в то время, как за три года работы в ЖЖ я еле-еле набрал, может быть 3 000 подписчиков и это разница. Правда не в пользу ЖЖ, чего уж там. Так что, может я наберусь сил и буду чаще выкладывать анонсы роликов и ссылки на Яндекс-дзен, где теперь все мои текстовые большие материалы – но как есть.

2) Однако, так или иначе – планируется, пока по времени не скажу, но большой проект как раз на основе моего Ютуб-канала и домена uspehrussia.ru – все это было написано, в качестве бизнес-плана, еще в 2016 году, затем была попытка в 2018 году – и вот кажется время пришло. Детали писать не буду, но это будет интересно, познавательно и полезно. Конечно, все про Россию и о России. Единственно, чего не будет – так это дряни о России. Даже той, которую некоторые ДУМАЮЩИЕ ЛЮДИ (на самом деле нет) любят называть "критикой".

3) Приходите сегодня в 18 часов, время Москва, на Ютуб-канале УспехРашаТВ (вот ссылка) смотреть мой первый стрим. Надеюсь будет без технических косяков, будет работать чат – можно будет задавать вопросы. В дальнейшем планирую подключить телефонную связь, да и вообще – планов горомадье. Например, опять же, только каналов в будущем, конечно, все их вести я не смогу, хочется создать до 10 штук – тем мильены.

И… я все-таки сподобился зарегистрировать кучу платежных систем, поэтому, если кто-то захочет сделать мне подарок – я не буду против, инвестиций в проект еще надо буран. Как говорится, а вот мой Яндекс-кошелек!

Номер карты СберБанка: 4274 3200 2036 6376.Для зрителей из-за границы: paypal.me/uspehrussiaКиви-кошелек: qiwi.com/n/USPEHRUSSIAЯндекс-кошелек: 4100111695372481

Все, жду всех в стриме! Вместе победим!

Счастья вам!