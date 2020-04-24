«Семья вернула меня к жизни»: Новый брак изменил спивавшегося актера Стебунова

24.04.2020, 13:53, Разное

После развода с Мариной Александровой Иван Стебунов полностью изменил свои взгляды на семью. Актер признает, что новые отношения вернули его к жизни и помогли ему бросить пить.

Это возвращение он связывает не только с избавлением от вредных привычек. Разрушенный по его вине брак позволил Стебунову пересмотреть многое в своем поведении. К счастью, депрессия и утрата интереса к профессии, с которой он был связан еще с детства, оказались недолгими. Встреча с Еленой Власовой, не принадлежащей к миру искусства, стала для него судьбоносной. Сегодня он говорит о себе как о примерном семьянине и трезвеннике.

Период вынужденной самоизоляции облегчает участие Ивана Стебунова в шоу «Танцы со звездами». Партнершей в программе выступает хореограф Инна Свечникова. Супруга настолько доверяет ему, что спокойно воспринимает их совместную работу. Актер признает, что изображение чувств на сцене достаточно часто переносится в реальную жизнь. Взгляд жены на издержки актерства он называет «профессиональным», считая, что беспричинная ревность вполне способна лишить человека рассудка.