 

«Семья вернула меня к жизни»: Новый брак изменил спивавшегося актера Стебунова

24.04.2020, 13:53, Разное

После развода с Мариной Александровой Иван Стебунов полностью изменил свои взгляды на семью. Актер признает, что новые отношения вернули его к жизни и помогли ему бросить пить.
Это возвращение он связывает не только с избавлением от вредных привычек. Разрушенный по его вине брак позволил Стебунову пересмотреть многое в своем поведении. К счастью, депрессия и утрата интереса к профессии, с которой он был связан еще с детства, оказались недолгими. Встреча с Еленой Власовой, не принадлежащей к миру искусства, стала для него судьбоносной. Сегодня он говорит о себе как о примерном семьянине и трезвеннике.

Период вынужденной самоизоляции облегчает участие Ивана Стебунова в шоу «Танцы со звездами». Партнершей в программе выступает хореограф Инна Свечникова. Супруга настолько доверяет ему, что спокойно воспринимает их совместную работу. Актер признает, что изображение чувств на сцене достаточно часто переносится в реальную жизнь. Взгляд жены на издержки актерства он называет «профессиональным», считая, что беспричинная ревность вполне способна лишить человека рассудка.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Готовящиеся к анонсу Powerbeats 4 неожиданно появились в продаже

18.03 / В Думе предложили ввести бессрочную ответственность за разрушение воинских памятников

14.04 / В ФИФА заговорили об отмене всех матчей в 2020 году

12.04 / В Великобритании создается приложение для контроля контактов больных COVID-19

06.04 / Мнение: Письмо: “Зеленого винограда нет”

02.02 / Анна Хилькевич во время отдыха в Таиланде научилась медитировать

14.04 / От женщин отвернёт: названа способная превратить в импотента профессия – это офис-менеджер

12.02 / В 2023 году Toyota представит «заряженный» хэтчбек Corolla GR

07.04 / Мнение: Исследование на антитела к коронавирусу

11.02 / Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска