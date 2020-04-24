В Кремле назвали недопустимым отказ в поддержке предприятий из-за налогового долга

24.04.2020, 13:53, Новости дня

Формальный подход при решении о господдержке для выплаты зарплат недопустим, при налоговом долге можно урегулировать вопрос в ручном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данном случае «формальный подход недопустим», об этом неоднократно говорили «и премьер-министр (Михаил) Мишустин, и президент (Владимир) Путин», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, есть ли механизмы, которые позволят разделить компании на те, которые действительно имеют большую задолженность, и те, у которых она является технической, Песков отметил, что это должно контролировать правительство.

«У меня нет сомнений, что это контролируется, и если будут встречаться такие ситуации, то они уже будут регулироваться в ручном режиме», – добавил он.

Напомним, в правилах на получение данной помощи со стороны властей говорится, что по состоянию на 1 января 2020 года бизнес не должен иметь задолженностей по налогам.

Путин поручил правительству оказать малым и средним предприятиям (МСП) в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях финансовую поддержку на срочные нужды, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам.