Глава РАН предложил провести всероссийское тестирование на антитела к коронавирусу

24.04.2020, 13:53, Новости дня

Всеобщее тестирование на наличие антител к коронавирусу необходимо провести в России. Это позволит понять реальную ситуацию с пандемией и принять решение о завершении или продлении режима повышенной готовности, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Было бы правильным в перспективе практически поголовно провести в РФ тестирование на наличие антител к коронавирусу. Это позволит нам выяснить реальную картину и принять решение по карантину. Если, к примеру, выяснится, что значительная часть уже имеет антитела к вирусу Covid-19, то людям можно разрешать выходить на работу», – передает ТАСС слова Сергеева.

В то же время глава РАН отметил, что пока тесты на коронавирус не совершенны и велика вероятность получения ошибочного результата.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в РФ подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений – 2 697 (46,1%)». За сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568. Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4774. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 1075.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.