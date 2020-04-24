С 1 мая в России начнётся приём заказов на новую базовую версию внедорожника Volvo XC90

24.04.2020, 13:53, Разное

Дилеры представителя шведского автопрома компании Volvo в РФ с 1 мая текущего года открывают приём заказов на новую базовую версию внедорожника XC90. Модель в обновлённой комплектации Momentum получила дополнительные опции, изменения в интерьере и экстерьере.

В первую очередь среди изменений в базовой версии внедорожника Volvo XC90 отмечают наличие системы бесключевого доступа, увеличенные 19-дюймовые колёсные диски, технологию RSI для распознавания дорожных знаков. Помимо этого, в комплектация Momentum, которая совсем скоро станет доступна для покупки на рынке России, предусмотрена установка электрохромных зеркал с автоматическим затемнением в салоне и снаружи, розетка V12 в багажнике и электрический привод двери отсека с возможностью дистанционного управления.

В числе новых опций в обновлённой комплектации внедорожника Volvo XC90 появится система CleanZone для очистки воздуха, а также датчик для замера твёрдых частиц PM2.5. Известно, что ценник авто в сравнении с прошлой версией повысится примерно на 100 000 рублей. Для российских поклонников бренда возможность заказать новинку за сумму около 4,28 млн рублей появится уже в начале мая.