 

СК попросил арестовать экс-депутата Госдумы Волчека и бизнесмена Плиева

24.04.2020, 13:48, Новости дня

Следственный комитет направил в Пресненский суд Москвы ходатайство об аресте экс-депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, и об аресте другого фигуранта дела бизнесмена Зураба Плиева.

«В Пресненский суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 июня в отношении Волчека Дениса Геннадьевича и Плиева Зураба Израиловича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»)», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает ТАСС.

Волчек и Плиев были задержаны и доставлены 22 апреля из Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В четверг Волчеку предъявили обвинение. По версии следствия, Волчек и Плиев пообещали московскому бизнесмену почти за 1,5 млн евро «решить вопрос» об уголовном о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс», по их мнению, он вскоре мог стать фигурантом этого дела.

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что заявителем и потерпевшим является бывший совладелец признанного банкротом в 2016 году ООО «КБ «Ренессанс» Андрей Розов.



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