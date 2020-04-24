Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

24.04.2020, 13:48, Новости дня

В Кремле считают, что вопрос о продлении режима самоизоляции в РФ из-за коронавируса нужно принимать позже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, во многих регионах трудности в ситуации с коронавирусом связаны с объективными причинами.

«Во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами. И в данном случае руководство регионов в сотрудничестве с федеральным центром пытается решить эти ситуации», – сказал Песков.

На вопрос, возможен ли пересмотр ранее озвученных для регионов задач по подготовке койкомест и другим мерам, он отметил, что все меняется в зависимости от ситуации.

«Ситуация гибкая. Вы видели, что была большая динамика прироста инфицированных в Москве, сейчас эта динамика перекинулась на регионы. В зависимости от этого, конечно, нужно варьировать тактику и стратегию, чем и занимается, собственно, оперативный штаб», – добавил он.

Напомним, президент Владимир Путин Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля и рекомендовал придерживаться режима самоизоляции. В режиме самоизоляции россияне могут выйти из дома в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также допускаются поездки на машине в гипермаркеты.