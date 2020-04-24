Экскурсия по дому и слезы счастья: новое личное интервью Кэмерон Диас

24.04.2020, 13:40, Разное

Только вчера Кэмерон Диас провела прямой эфир в Instagram со своим любимым и бессменным на протяжении уже многих лет визажистом Гуччи Вестман, как сегодня они выпустили новое совместное видео – уже на YouTube. Если вчера Кэмерон и Гуччи ограничились обычными женскими разговорами, то на этот раз визажист пришла к актрисе домой (видимо, это было еще до повсеместного карантина) и к беседе добавился бьюти-мастер-класс.

Новый выпуск рубрики Гуччи – Makeup & Friends – позволяет немного рассмотреть дом Кэмерон Диас в Лос-Анджелесе, в котором она, по собственному признанию, почти безвылазно находится “последние 6 лет”. Помимо того, что девушки рассказали о своем знакомстве, вспомнили момент славы самой Гуччи – которому поспособствовала, конечно же, Кэмерон, – лучшие выходы актрисы на красные дорожки, съемки для именитых глянцевых журналов и многое другое, они еще и снова поговорили о личном.

Мне нравится быть замужем. Лучшее, что случилось со мной в этой жизни – знакомство с моим мужем, наши отношения, наша дружба, – призналась Кэмерон.

Далее она рассказала о своем языке любви, и это признание довело ее до слез.

Я нахожусь в этом доме уже 6 лет, и большую его часть занимает моя кухня. Когда я готовлю что-то своим близким людям, тем, которых очень люблю, я стараюсь передать им таким образом частичку своего тепла и доброго расположения. Мне хочется, чтобы они почувствовали мою любовь. Так, извини, я начинаю плакать.

В этот раз Кэмерон не затронула тему материнства, но достаточно подробно высказалась о ней неделю назад в прямом эфире своей подруги и основательницы модного портала Who What Wear Кэтрин Пауэр.

Мне нравится быть мамой. Это лучшая, лучшая, лучшая часть моей жизни. Я так благодарна за это и так счастлива! И мне очень повезло, что я проживаю этот опыт вместе с Бенджи. Он просто потрясающий отец. Ему ничего не стоит и что-то приготовить, и убрать, и взять на себя уход за ребенком. Мы очень круто проводим время. Я просто в восторге и до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной!

Напомним, Кэмерон Диас и Бэнджи Мэдден познакомились на баскетбольном матче: это случилось еще в 2004 году, когда оба участвовали в благотворительном турнире в помощь детям. Однако роман музыканта и актрисы начался гораздо позже – весной 2014 года. Знаменитостей свела вместе Николь Ричи, которая является женой Джоэла Мэддена, брата Бэнджи. В начале января 2015 года актриса и музыкант группы Good Charlotte поженились в Лос-Анджелесе, а 30 декабря 2019-го на свет появилась их дочь Рэддит.