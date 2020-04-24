ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

24.04.2020, 13:35, Новости дня

Банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка РФ 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых», – сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор отмечает, ограничительные меры введены в РФ и в мире негативно отражаются на экономической активности. Отмечается, что Банк РФ пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк РФ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении.