 

ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

24.04.2020, 13:35, Новости дня

Банк РФ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка РФ 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых», – сообщается на сайте ЦБ. 

Регулятор отмечает, ограничительные меры введены в РФ и в мире негативно отражаются на экономической активности. Отмечается, что Банк РФ пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. 

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк РФ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – говорится в сообщении. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом

24.03 / В РФ закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

16.04 / Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Джо Байдена

20.03 / «Адмирал Эссен» провел учения в Средиземноморье

18.02 / Прокуратура запросила 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Андрея Баршая

09.03 / Die Welt – греческий политик обвинил Турцию в гибридной войне и шантажировании ЕС

23.03 / Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

03.02 / Еще одного участника пыток заключенных в ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно

19.02 / В США арестовали завербованного Россией гражданина Мексики

17.03 / Путин призвал не покупать продукты про запас из-за коронавируса и заверил, что “ситуация с поставками надежная”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска