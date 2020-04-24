 

В Кремле призвали воспринимать касающиеся ФНБ подсчеты «с огромным допуском»

24.04.2020, 13:30, Новости дня

Прогнозы и подсчеты, в том числе о том, на сколько лет РФ хватит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), можно воспринимать с огромным допуском, долгосрочное планирование невозможно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данный момент «все подсчеты, все прогнозы на следующие два года можно воспринимать с огромным допуском», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все эти оценки нужно воспринимать с большим допуском: «Сейчас очень сложно делать прогнозы, и этим объясняется иногда диаметральная противоположность озвучиваемых прогнозов и их несовпадение».

Пресс-секретарь президента добавил, что у профильных министерств и ведомств имеются собственные расчеты, они известны Кремлю и тоже варьируются.

«Сейчас невозможно долгосрочное планирование», – ответил Песков на уточняющий вопрос о том, на какие прогнозы ориентируется Кремль при выстраивании своих стратегий.

Ранее эксперты Deutsche Bank заявили, что ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть Urals в 15 долларов за баррель.



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